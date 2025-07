Ex árbitro FIFA critica a Piero Maza y penal cobrado a favor de la U en el Superclásico: “En estos partidos debe ser más sobrio”

Pablo Pozo aseguró que no le gusta el estilo del juez y apuntó directamente contra la tercera pena máxima cobrada por contacto entre Vegas y Hormazábal.

La polémica sigue instalada tras el Superclásico 197 entre Universidad de Chile y Colo Colo, donde los azules ganaron 2-1 en el Estadio Monumental. Uno de los focos del debate ha sido el arbitraje de Piero Maza, quien cobró tres penales y expulsó a Marcelo Díaz, Esteban Pavez y al técnico albo Jorge Almirón.

De acuerdo a lo consignado por Emol, El ex árbitro FIFA y ex presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Pablo Pozo, se sumó a las críticas al juez, especialmente por el estilo que mostró en un partido de alta tensión.

“No soy de ese estilo, sobre todo en este tipo de partidos hay que ser más sobrio, hay que tener menos protagonismo. Cuando el árbitro sobrepasa ese protagonismo, no es un estilo que me agrade a mí”, dijo en entrevista con ESPN.

Además de su visión sobre el tono general del arbitraje, Pozo fue particularmente enfático respecto al tercer penal cobrado por Maza, tras una supuesta infracción de Sebastián Vegas sobre Fabián Hormazábal.

“Como que van a trancar y llegan los dos tarde y Vegas toca el balón. Al jugador de la U le queda el balón a distancia de juego. Aquí toca el defensor de Colo Colo el balón. Por eso mi opinión es que no es penal”, argumentó Pozo.

“Si no hubiese tocado el balón, para mí es penal claro, pero en este caso sí hay contacto, pero también un despeje. No comparto el cobro”, concluyó.

La actuación de Maza ha sido objeto de análisis no solo por las sanciones impuestas, sino también por el ambiente que se generó tras el encuentro, en el que Pavez criticó duramente su expulsión y el Superclásico terminó con declaraciones cruzadas entre jugadores, técnicos y exreferís.