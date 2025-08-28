¿Cuántos pasos necesitas dar para cuidar tu corazón? Esto dicen los especialistas

Cardiólogos internacionales coinciden en que superar cierta cantidad de pasos diarios ayuda a reducir riesgos cardiovasculares, aunque advierten que la clave está en la intensidad y constancia de la actividad física.

La práctica de contar los pasos diarios con relojes inteligentes y aplicaciones móviles ha dejado de ser solo una moda: distintos cardiólogos y sociedades científicas coinciden en que se trata de un hábito con efectos positivos en la salud cardiovascular.

De acuerdo con investigaciones respaldadas por la American Heart Association y la European Society of Cardiology, alcanzar entre 6.000 y 8.000 pasos diarios contribuye a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y de mortalidad en general. En adultos jóvenes y personas más activas, la meta puede acercarse a los 10.000 pasos.

Los especialistas advierten que no existe una cifra mágica que garantice un corazón sano, pero remarcan que superar los 6.000 pasos al día de manera constante ya ofrece beneficios significativos. Además, subrayan que la intensidad de la caminata es tan importante como la cantidad: caminar a paso rápido o incorporar actividad aeróbica aumenta la protección cardiovascular.

“Lo importante es moverse todos los días. Incluso 20 a 30 minutos de caminata rápida ayudan a mejorar la presión arterial, reducir el colesterol malo y fortalecer el corazón”, sostienen especialistas de la AHA

Este tipo de recomendaciones no distingue edad: tanto jóvenes como adultos mayores pueden reducir sus riesgos incorporando caminatas diarias. En conjunto con una dieta balanceada, evitar el tabaco y controlar factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes, la actividad física regular sigue siendo una de las herramientas más efectivas para cuidar la salud del corazón.