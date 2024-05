La mañana de este martes estuvo marcada por las buenas noticias para el tenis nacional: por primera vez en la historia del tenis en Chile, dos raquetas nacionales llegarán a cuartos de final de un mismo Masters 1000.

Se trata de Alejandro Tabilo (32°) y Nicolás Jarry (24°) en el Masters 1000 de Roma.

A primera hora, “Jano” venció al ruso Karen Khachanov (18°) en medio de una larga y peleada disputa.

Por otro lado, Jarry venció al francés Alexandre Müller (109°) y logró, por tercera vez en su carrera, avanzar a cuartos de final luego de haber jugado por una hora y media.

Eight remain in the ETERNAL CITY 🇮🇹🫶

Who will be crowned champion? 🏆@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/dMVeJViqQh

— ATP Tour (@atptour) May 14, 2024