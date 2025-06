Cristiano Ronaldo firma renovación con el Al Nassr hasta 2027: “Comienza un nuevo capítulo”

(CNN Español) — Cristiano Ronaldo definió su futuro y estará en el fútbol árabe por dos años más.

El eterno goleador portugués defenderá los colores del Al Nassr hasta el 2027 tras el anuncio de renovación del equipo este jueves.

Cristiano, quien con el conjunto saudí ha marcado 93 goles en 105 apariciones, envió un mensaje en sus redes sociales sobre esta nueva etapa en su carrera.

A new chapter begins. Same passion, same dream. Let’s make history together. 🟡🔵 pic.twitter.com/JRwwjEcSZR

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 26, 2025