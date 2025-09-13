Cristian Garin le dio el primer punto a Chile en la Copa Davis

Cristian Garin se impuso en tres set y le entrega el primer punto a Chile.

El equipo chileno de Copa Davis logró su primer punto en su enfrentamiento contra Luxemburgo en el repechaje del Grupo I de Copa Davis.

En el Court Central Anita Lizana, frente a 4 mil personas se enfrentaron Christian Garín (124° ATP) y Aaron Gil Garcia (1.361°ATP)

En poco más de 35 minutos, el chileno pudo definir el primer set 6-2, gracias a dos quiebres que marcaron la clara ventaja

En el segundo set, el jugador de Luxemburgo tuvo una importante alza en su juego. Logró quebrar para quedar 4-5, sin embargo, rápidamente el tenista nacional logró devolver el quiebre.

Ambos jugadores mantuvieron sus servicios, debiendo definirse en el tie-break”, donde el 1.361 del mundo se impuso sin apelación 7-1, llevando todo a un inesperado tercer set.

En la instancia final, el chileno recuperó su juego e impuso su categoría, llevando el set y el partido por un categórico 6-2, dejando el primer punto en suelo chileno.

El segundo punto lo disputarán Tomás Barrios (134°ATP) y Alex Knaff (668°ATP).