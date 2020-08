Cristian Garin (18°) tuvo un difícil regreso a la actividad, luego del parón por la pandemia del coronavirus, perdiendo en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

El chileno, que sintió la falta de tenis, se inclinó ante el esloveno Aljaz Bedene (61°) por 4-6, 7-6 (8) y 0-6 en dos horas y 50 minutos.

En el tercer set Garin tuvo dos puntos de quiebre en el comienzo, pero los desaprovechó y terminó sucumbiendo ante el europeo, que finalmente arrasó.

Tras el partido, la primera raqueta nacional puso en duda su participación en el US Open. “Voy a evaluar qué voy a hacer. No me he sentido muy cómodo estos días. Voy a ver qué voy a hacer, aún no tengo claro si voy a jugar o no el US Open. Tengo que evaluar esta semana cómo me siento”, dijo en Radio ADN.

Sobre el partido, señaló: “Me sentí bastante raro en todo el momento. Fue difícil adaptarme a la situación, el ambiente es totalmente distinto a lo que uno juega normalmente. Casi que son otros tiempos”.

“Me costó mucho concentrarme, fue de los peores partidos del año. Estuve desconcentrado, en ningún momento venía con el ritmo de juego que tenía en los entrenamientos. Es preocupante la situación para mí. Para como venía jugando, tuve un nivel bastante bajo“, añadió.