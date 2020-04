VIDEO RELACIONADO – Carlos Contreras histórico del Mundial del 62 falleció a los 81 años (0:44)

En entrevista con la web oficial de la ATP, Cristian Garin (18°ATP) reveló cuál es su meta una vez se reanude el tenis profesional: instalarse en el top ten.

“El top ten se volvió una meta, un sueño. Y creo que estoy cerca. Soñar con eso no es algo exagerado. Lástima que se vino toda esta situación. Por eso ahora lo único que quiero es volver a jugar tenis, porque sin torneos no se puede hacer nada. Y no saber cuándo regresaremos es lo que más preocupa, lo que más intranquilo me tiene respecto al deporte. Extraño mucho que cada semana siempre haya desafíos, torneos importantes en juego”, reconoció el tenista chileno.

Sobre su experiencia en el confinamiento, expresó: “Al estar tanto tiempo encerrado uno piensa más de lo normal. Y siento que voy a valorar más mi profesión cuando la pueda volver a hacer. Por otro lado estoy aprovechando el tiempo en familia. Cosa que no es muy habitual cuando uno juega y viaja mucho. Y compartir comidas y charlas con ellos ha sido fundamental”.

Por último, Garin admite que no estaba acostumbrado a la inactividad: “Al principio, estando encerrado en casa, sentía que no hacía casi nada, y terminaba el día con mucha energía acumulada. Porque a mí me gusta mucho salir, hacer planes. Extraño todo eso. Pero creo que cuando todo vuelva a la normalidad, voy a valorar mucho más cada momento de mi vida”.