(Agencia UNO) – El tenista chileno Cristian Garin (21° del ranking mundial) avanzó este viernes a las semifinales del torneo ATP 500 de Hamburgo, en Alemania, tras derrotar en el máximo de sets al kazajo Alexander Bublik (56°).

La primera raqueta nacional, que venía de ganar las dos rondas previas en mangas consecutivas, fue de menos a más en la presente jornada para dar cuenta en cuartos del asiático, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-4.

El “Tanque” no comenzó bien en la cancha central del Am Rothenbaum. Sufrió un quiebre de entrada, en el primer game, del cual no se pudo recuperar. Bublik mantuvo firme su servicio y tomó ventajas.

En el segundo capítulo se vivió algo muy similar, pero esta vez a favor del ariqueño. Garin devolvió de inmediato la gentileza, se puso 1-0 arriba al quedarse con el saque de su rival y luego no mostró puntos bajos para forzar la definición en el tercer set.

En la hora de la verdad, el chileno aprovecho los errores de Bublik en su saque para pasar arriba 3-2, suficiente para después abrochar sin mayores problemas su victoria.

Por el boleto a la final, “Gago” se enfrentará el sábado al actual 6° del orbe, Stefanos Tsitsipas, segundo favorito. El griego dejó en el camino en la ronda de ocho al serbio Dusan Lajovic por 7-6 (5) y 6-2.

Garin y Tsitsipas se han visto las caras en una ocasión, el año 2018 en los octavos de final del Challenger de Le Gosier, en cancha dura, con triunfo para el nacional por 7-6 y 7-5.

El chileno llegó a este torneo dejando más dudas que certezas, ya que sumaba derrotas en la primera ronda de los Masters 1.000 de Cincinnati y Roma, además de la segunda ronda en el US Open.

Este certamen sobre arcilla en el puerto germano aparece como antesala a la disputa del Abierto de Francia, Roland Garros, tercer Grand Slam de la temporada.

