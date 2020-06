VIDEO RELACIONADO – Huachipato reanudó prácticas: Así fue el primer entrenamiento ( 02:09)

La crisis sanitaria sigue dejando huellas de la precariedad con que conviven varias instituciones deportivas del fútbol chileno. Deportes Temuco es una de ellas y, en los hombros de su longevo capitán, Cristian Canío (39), se puede reflejar claramente la problemática situación.

“Está difícil la cosa. En abril recibí $200 mil, en mayo $160 mil y el que viene será menos. Afecta mucho. La mayoría de los jugadores tenemos que pagar cosas”, relató en entrevista con La Tercera este miércoles.

Canío, de vasta experiencia en clubes grandes como Colo Colo, U. de Chile y Atlante de México, lamentó la decisión de la dirigencia, encabezada por Marcelo Salas, que los obligó a acogerse a la Administradora de Fondos del Seguro de Cesantía (AFC).

“Sabemos de la situación que estamos pasando como país, sabemos que el país no está bien, pero los dirigentes se fueron al extremo de no querer llegar a ningún acuerdo, de no querer hacer nada por los jugadores”, reveló.

Además, agregó que: “saco tan poco porque no tenía nada en el seguro de cesantía. Lo cobré el año pasado, en enero. Por eso recibo tan poco, pero hay compañeros que ese monto ya se lo habían gastado antes y ahora no reciben nada. Es complicado el tema”.

Deportes Temuco actualmente se desempeña en la Primera B de nuestro fútbol, división donde los ingresos y sueldos son considerablemente menores que en la Primera A. Debido a esta situación, Canío señaló que han tomado precauciones para apoyar a los compañeros que estén más aproblemados económicamente.

“Lo hablamos en el grupo que tenemos. En todos los equipos se hace un tema de la mutual, que se paga todos los meses. Alcanzamos a juntar un poco de plata esos meses que estuvimos jugando y ahora se planteó esta posibilidad de usar ese dinero. Ya dijimos que si alguno de los jóvenes necesitara algo no dudara en pedir a la mutual. Sin temor, sin ninguna duda”, expresó.

“Hay cuentas, hay gastos, hay otros compañeros de equipos que arriendan. Los extranjeros tampoco lo están pasando bien. Uno va al supermercado y con $100 mil no haces nada. La luz y el agua nadie te lo perdona. Igual que el teléfono. Nadie te va a decir que estés tranquilo y pagues después cuando tengas plata. Acá no se te perdona, no se espera a nadie”, prosiguió en su charla, donde reveló las serias dificultades que atraviesan en el plantel.

En cuanto a su crítica a la dirigencia, reprocho el hecho de que nadie se haya comunicado con ellos, ni siquiera un llamado de preocupación. Y también tuvo palabras dirigidas a la figura de Marcelo Salas, presidente del club y con quien fue compañero de equipo en 2005 cuando coincidieron en la U.

“Marcelo fue jugador y estuvo de este lado. Ahora está bien porque tuvo su carrera extraordinaria, es dueño de club, de muchas cosas. Me molesta, pero no podemos hacer nada. Quisimos llegar a acuerdo con ellos, de hacer esto más humano, más llevadero, pero no hubo caso. Ellos en ningún momento quisieron, siempre era todo para su lado”, criticó.