“Creemos que Chile estará con nosotros”: Hombre viajó 30 horas desde Marruecos para presenciar la final del Mundial Sub-20

Este domingo se disputará la gran final del Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional.

La final del Mundial Sub 20 tiene a sus equipos definidos. Argentina y Marruecos tendrán un disputado partido, donde el país trasandino buscará su séptimo título planetario, mientras que Marruecos apunta a obtener por primera vez el galardón mundial futbolístico.

Tras este hecho que podría ser histórico para el país del continente africano, su fanaticada planea llegar durante esta jornada en dos aviones y con la esperanza de ver a su país salir campeón.

Quien se anticipó ante este escenario fue el periodista marroquino Nasri Nasredine, de Radio Hit, quien en conversación con Radio ADN contó los detalles sobre su viaje a Chile.

“No he dormido desde que viajé de Marruecos; calculo que el viaje fue de unas 30 horas para este partido, que es el partido de nuestra vida para un país. Esto es más que fútbol. Todo el país está esperando por este partido”, señaló el periodista.

Nasredine agradeció por la hospitalidad entregada en suelo nacional y a su vez mencionó que esta es una “revancha” para su país en materia futbolera, ya que “para el Mundial de Qatar esperábamos que la final fuera Argentina-Marruecos y ahora, gracias a Dios, sí se dará y esperamos ganarla”.

“Jugamos con el corazón, tenemos esa sensación de que podemos anotar en el momento preciso. Creemos que Chile estará con Marruecos también. Nuestro país estará despierto a la medianoche esperando por esta victoria histórica. Creo que mañana el corazón será más que el fútbol”, cerró.

¿A qué hora y por dónde ver la final del Mundial Sub-20?