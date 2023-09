Este miércoles, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por la ANFP en relación con la orden del Ministerio de Justicia que los obligaba a terminar su vínculo con Betsson, en un plazo máximo de 30 días.

Desde Quilín aseguraron el pasado viernes que “la ANFP estima que dicho oficio ha vulnerado sus derechos constitucionales como asociación”. Esto ya que acusaron que el subsecretario de justicia “en lugar de reclamar ante un juez los vicios que señala tienen ciertos contratos vigentes entre la ANFP y terceros, como lo debe hacer cualquier persona o autoridad en Chile, ordenó directamente dejarlos sin efecto por vía administrativa.

“Para esto ni el Ministerio ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales y, por el contrario, lo prohíbe la Constitución“, agregaron.

Pero, tras el pronunciamiento de la justicia, la ANFP señaló que apelarán ante la Excelentísima Corte Suprema “como es usual ante una resolución de este tipo”.

En la acción judicial, indicaron que el organismo “reclama exclusivamente que el oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales”.

Asimismo, señalan que en este recurso de protección “no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas en línea, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte. La ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”.

“La ANFP reitera que es una institución respetuosa de la ley y del Estado de Derecho. Ese es un principio que ordena su funcionamiento, con el cual se ha venido perfeccionando en los últimos años para regirse por los más altos estándares de cumplimiento y transparencia”, concluyeron.