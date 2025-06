Justicia anula sanción a club infantil tras polémica expulsión por “desmanes”: Entrenador acusó agresión con un rollo de papel

El Tribunal de Alzada de Concepción dio un duro golpe a la ANFA Regional del Biobío al invalidar la eliminación del Club Deportivo Enrique Córdova de la “Copa de Campeones 2025”, luego de que se le sancionara por supuestos hechos de violencia sin pruebas ni derecho a defensa.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección y anuló la expulsión del Club Deportivo Enrique Córdova del campeonato “Copa de Campeones 2025” en su serie infantil, luego de detectar una serie de irregularidades en el proceso disciplinario aplicado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) Regional del Biobío.

Según el fallo unánime de la Quinta Sala del tribunal de alzada, la sanción impuesta por la Comisión de Ética del organismo fue “ilegal y arbitraria”, ya que no respetó el debido proceso: no se informaron los hechos imputados, no se permitió presentar descargos ni se consideraron pruebas claves como grabaciones de cámaras de seguridad.

Además, la apelación del club fue resuelta por la misma comisión que dictó la sanción, lo que vulneró el principio de imparcialidad.

¿Cuáles fueron los desmanes que acusaron?

Los hechos que gatillaron la polémica ocurrieron durante un partido infantil entre el club de Hualpén y el Club Deportivo Miramar.

Tras la celebración de un gol, se acusó que un rollo de papel lanzado desde el público golpeó a un entrenador rival, lo que habría provocado la suspensión del encuentro. Sin embargo, el club sancionado presentó registros de video que, según alegó, desmentían la acusación.

En su resolución, la Corte cuestionó directamente la actuación de la ANFA Regional y ordenó que el caso sea revisado por el Consejo Directivo o la Asamblea General, excluyendo a todos los miembros que ya participaron en el proceso previo.

El presidente del club, Manuel Enrique Salas Miranda, calificó la sanción original como “una decisión sin fundamentos ni pruebas claras, que castigó a menores de edad sin darles derecho a defenderse”.

En tanto, la ANFA sostuvo que actuó conforme a su reglamento y que la medida se basó en informes oficiales que apuntaban a agresiones desde el entorno del equipo sancionado.

Pese a ello, la Corte fue tajante: el procedimiento no cumplió con las garantías mínimas exigidas por la Constitución y, por tanto, dejó sin efecto la sanción. Ahora, el club podrá apelar nuevamente en un proceso que, por orden judicial, deberá ser imparcial y ajustado a derecho.