¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón del fútbol chileno por primera vez?

El equipo de Esteban “Chino” González protagoniza una campaña histórica en la Liga de Primera. Con 62 puntos tras 25 fechas, el “Pirata” está a solo dos empates de asegurar su primera estrella.

Coquimbo Unido vive una temporada histórica y podría coronarse campeón del fútbol chileno por primera vez en sus 67 años de historia. El equipo dirigido por Esteban “Chino” González suma 62 puntos en 25 jornadas y tiene la mesa servida para cerrar una campaña que ya es considerada una de las más sólidas de la historia de la competición.

El elenco aurinegro ha mostrado un rendimiento notable, con solo una derrota en toda la primera rueda —ante Colo-Colo por 2-0— y una racha posterior de 13 triunfos consecutivos que lo consolidó como líder absoluto.

Entre sus víctimas recientes destacan Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo-Colo y Palestino, equipos que venían peleando en la parte alta de la tabla. Su solidez defensiva y el trabajo colectivo han sido las claves del éxito bajo la conducción de Esteban “el chino” González.

¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón?

Tras la fecha 25, Coquimbo Unido suma 62 puntos, 14 más que su escolta Universidad Católica, que tiene 48. El cálculo es simple: para asegurar matemáticamente el título, el cuadro pirata necesita llegar a 64 puntos, ya que el techo de la UC es 63.

Esto significa que al equipo le bastan dos empates en las cinco fechas que restan para levantar su primera copa de campeón de Primera División.

¿Podría ser campeón sin jugar?

Existe incluso la posibilidad de que Coquimbo se corone antes de entrar a la cancha. Si Universidad Católica no suma puntos suficientes en las próximas fechas, los aurinegros podrían celebrar sin disputar su partido, dependiendo de los resultados de sus perseguidores directos.

El calendario del “Pirata”