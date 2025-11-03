Coquimbo Unido amenaza el récord del Ballet Azul: La histórica campaña que revive una marca de 1962

El campeón del fútbol chileno alcanzó once triunfos consecutivos en la segunda rueda del torneo, transformándose en una de las campañas más dominantes en décadas y quedando a las puertas de igualar la marca del legendario equipo de Universidad de Chile.

Coquimbo Unido cerró su temporada 2025 con una campaña que ya se inscribe en la historia del fútbol chileno.

El elenco dirigido por Esteban “El Chino” González no solo obtuvo su ansiado título de Primera División, sino que además alcanzó un rendimiento inédito en la segunda rueda: once victorias consecutivas y un invicto que lo posicionan entre los equipos más dominantes de los últimos tiempos.

Con un 92,5% de rendimiento en los 11 triunfos y dos empates que acumula desde abril, el cuadro aurinegro se encamina a igualar —o incluso superar— la legendaria racha del Ballet Azul de 1962, que hasta ahora sigue como la mejor segunda rueda registrada en el fútbol chileno.

🥹 ¡COQUIMBO UNIDO CAMPEÓN! 💛🏆🖤 ⭐️ La primera estrella bajó directo al puerto PIRATA 🏴‍☠️#PirataMiViejoAmigo pic.twitter.com/JW8172aAHV — Coquimbo Unido (@coquimbounido) November 3, 2025

El actual campeón llegó a esta marca tras vencer en casa a equipos como Palestino y Unión Española, con un juego que, según los especialistas, combina intensidad, orden y confianza en sus figuras. “Coquimbo es el verdadero reflejo de lo que significa un equipo de fútbol en su conjunto”, valoró el artículo publicado por Las Últimas Noticias.

El cuadro pirata buscará extender su racha en las cuatro fechas finales, con la posibilidad de alcanzar la perfección en la segunda rueda, un logro que solo Universidad Católica consiguió recientemente en 2019, antes de coronarse campeón.

Con su arremetida final, Coquimbo Unido reafirma su renacimiento futbolístico tras dos décadas marcadas por ascensos y descensos, y sueña con sellar la temporada igualando un registro que parecía reservado a la historia del Ballet Azul.