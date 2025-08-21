Copa Sudamericana: Medio argentino revela que dirigencia de Independiente desoyó e incumplió recomendaciones de seguridad en graves incidentes con hinchas de la U

El destacado periodista Mariano Closs, en ESPN F12, reveló el informe tras la reunión de seguridad previa al partido y dio cuenta que la directiva de Independiente desoyó las recomendaciones para el resguardo de la barra chilena.

Graves incidentes se produjeron la noche de este miércoles en el marco del partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Si bien los incidentes comenzaron luego de que miembros de Los de Abajo lanzaran objetos y bengalas a la parcialidad local, la barra del Rojo respondió “linchando” a hinchas del cuadro azul que se habían quedado en las tribunas del estadio.

El destacado periodista Mariano Closs, en ESPN F12, reveló el informe tras la reunión de seguridad previa al partido y dio cuenta que la directiva de Independiente desoyó las recomendaciones para el resguardo de la barra chilena.

“Durante la reunión previa se planteó la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior; sin embargo, se informó que esa localidad ya estaba vendida”, leyó Closs del documento al que accedió.

Y continuó: “Como medida preventiva se dispuso que en la tribuna visitante se ubique personal de la policía y seguridad privada con el fin de evitar que la hinchada visitante arroje objetos”.

Y cerro: “independiente no cumple ni con la seguridad privada ni con la policía”.