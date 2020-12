(Agencia Uno) – La Copa América Femenina se jugará cada dos años a partir del año 2022 y no cada cuatro años, como venía llevándose a cabo, de acuerdo al anuncio realizado en la presente jornada por el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

“El fútbol femenino no tiene techo, pero si nosotros no comenzamos a trabajar ahora, cada día va a ser más larga y más grande la brecha con las federaciones que hicieron este trabajo antes que nosotros”, expresó el dirigente de origen paraguayo durante su intervención virtual en la apertura del Congreso de Fútbol con F de Femenino, que se prolongará hasta este sábado 19 de diciembre.

Además, la Conmebol propondrá la creación de la Copa Intercontinental entre clubes femeninos. “Esta es una forma de hacer justicia. Hoy existe un potencial muy alto en el fútbol femenino sudamericano”, apuntó Domínguez.

“Esta es una manera de motivar a las mujeres deportistas, una manera de empezar a reivindicar al fútbol femenino sudamericano”, complementó.

Para terminar, en un tema no menor, el timonel del balompié sudamericano anunció la exoneración al pago de Licencias Pro a entrenadoras durante tres años.