Colo Colo perdió 2-0 ante Deportes La Serena y la amenaza del descenso se vuelve más real semana tras semana.

En la conferencia de prensa tras el partido, el DT Gustavo Quinteros dijo que “en muchos partidos nos pasa lo mismo. Nos desesperamos. No podemos controlar el nerviosismo”.

En la misma línea, especificó que “no controlamos las emociones. Es un tema de presión que no nos deja darlo todo. Nos afecta y no nos permite jugar como lo hacemos cuando no recibimos goles”.

Lee también: A los 66 años falleció Alejandro Sabella, ex técnico de la selección argentina

Asimismo, apuntó a que “nos marcan al primer remate y nos ha pasado en muchos partidos. Y después es difícil revertir la situación anímica”.

“Espero que todos juntos, con trabajo, podamos sacar esto adelante. Cada uno tiene que poner lo mejor. Ahora estamos más lejos. Tenemos que tratar de ganar el próximo partido. No nos queda otra: trabajo, recuperación anímica y física. Hay que seguir jugando para sumar puntos”, declaró el DT.

Por lo demás, ratificó que “en la adversidad nuestro juego es totalmente negativo. No tenemos claridad, no tenemos buen pase, no terminamos bien la jugada, los centros siempre son al rival. La situación hace que no podamos decidir bien. No queda otra que seguir trabajando, mejorando en el trabajo, hablando mucho con cada uno. De todas maneras, depende de nosotros sacar esto adelante”.

Lee también: Reinaldo Rueda tendría vía libre para negociar con la Federación Colombiana

Finalmente, Gustavo Quinteros dijo que “el fútbol no es llegar, poner a cualquier y que jueguen bien. Además, el tema anímico influye mucho también”.

La próxima fecha, por la jornada 23 del torneo, es el sábado 12 de diciembre. El equipo albo se medirá contra la Unión Española.