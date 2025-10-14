Conmebol confirma millonaria sanción contra Universidad de Chile por incumplir protocolo en la Copa Sudamericana

El DT Gustavo Álvarez también fue sancionado por CONMEBOL por incumplimiento de protocolo.

El 8 de octubre, el juez único de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, Jorge Moreno, dictaminó una sanción económica de 82 mil dólares tanto para el club Universidad de Chile como para su director técnico, Gustavo Álvarez. La multa se relaciona con hechos ocurridos durante la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Sanción impuesta por CONMEBOL

La CONMEBOL estableció una multa de 20 mil dólares (cerca de 19 millones de pesos chilenos) para el cuadro azul y otra de 50 mil dólares (aproximadamente 48 millones de pesos) para su entrenador, debido a la demora en el inicio del partido frente al conjunto peruano.

Según informó la Comisión Disciplinaria, el monto correspondiente al club será debitado automáticamente de los ingresos por derechos televisivos o de patrocinio:

“El monto de esta multa será debitado automáticamente del importe a recibir por el club de la CONMEBOL en concepto de derechos de televisión o patrocinio”, señala la resolución.

Lee también: Universidad de Chile: confirman el Estadio Nacional para la disputa de semifinales frente a Lanús

A ello se suma una tercera sanción de 12 mil dólares (unos 11 millones de pesos) por incumplimiento del protocolo de inicio del partido, según los artículos 5.1.5 y 5.1.5.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Asimismo, el organismo advirtió al club y a su cuerpo técnico que, en caso de reincidencia, se aplicarán sanciones más severas:

“En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha motivado el presente procedimiento, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL”, indicó la entidad.

Esta sanción se suma a los anteriores castigos impuestos por la Confederación al elenco universitario, tras los incidentes registrados en el duelo ante Independiente en Avellaneda.

Presente de Universidad de Chile

Actualmente, Universidad de Chile se encuentra en periodo de preparación para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús. La llave comenzará el 23 de octubre en Santiago y se definirá el 30 del mismo mes en Buenos Aires.