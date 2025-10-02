Conmebol abre expediente contra Néstor Gorosito por declaraciones ofensivas contra la U

El técnico de Alianza Lima fue denunciado por infracción al Código Disciplinario tras emitir comentarios considerados discriminatorios luego de la eliminación ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

La Conmebol decidió abrir un expediente disciplinario contra el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito, tras sus polémicas declaraciones contra Universidad de Chile luego de la eliminación del cuadro peruano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El organismo acusó al técnico argentino de infringir los artículos 8.1 y 11.2 del Código Disciplinario, además del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, normas que sancionan actos que promuevan odio, discriminación o violencia en el contexto deportivo.

La situación se originó tras los dichos de Gorosito, quien al recordar incidentes protagonizados por hinchas de la U en Argentina afirmó: “Un señor de barba de acá cargó, y un flaco alto dijo: ‘Váyanse para casita’. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”.

De acuerdo con la Conmebol, estas expresiones podrían configurar una violación grave al reglamento, lo que expone al entrenador a sanciones que van desde multas económicas hasta suspensión de partidos.

Aunque Alianza Lima ya quedó fuera de competencia, el expediente podría tener efectos sobre el propio Gorosito en futuros torneos internacionales.