Confederación Brasileña de Fútbol lamenta violencia en Avellaneda y pide a la Conmebol “rigor” en la investigación

La Confederación Brasileña de Fútbol sostuvo que “solo con castigos ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia de los estadios”.

(EFE).— La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) repudió este jueves “la barbarie” acontecida durante el partido de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, y pidió a la Conmebol que lleve a cabo las investigaciones con “absoluto rigor” para identificar y castigar a los responsables.

Así se refirió en un comunicado la CBF al episodio de violencia que ocurrió durante la noche de este miércoles, que resultó en al menos 22 heridos graves, más de 100 detenidos y la suspensión del partido de vuelta de la Copa Sudamericana por octavos de final.

La CBF pidió “una investigación rápida y transparente” y que “los responsables sean identificados y castigados con severidad”, ya que “solo con castigos ejemplares y acciones concretas será posible erradicar la violencia de los estadios” y “preservar la dignidad” del fútbol en la región.

“Es inadmisible que episodios como este se repitan en competiciones que deberían celebrar el talento, la emoción y el espíritu deportivo”, escribió la principal entidad del fútbol brasileño.

Asimismo, manifestó su “total solidaridad” con las víctimas y sus familias, y aclaró que “ningún aficionado, deportista o profesional involucrado en el espectáculo deportivo debe temer por su integridad física al ejercer su derecho a participar o asistir a un partido de fútbol”.

Posicionamento da CBF diante dos fatos ocorridos na noite desta quarta-feira (20), no jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana Leia a nota completa:https://t.co/ncVFh991rk pic.twitter.com/yrViNCW6AE — brasil (@CBF_Futebol) August 21, 2025

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas de Independiente.

Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna, pero ingresó la barrabrava local y se generó una cacería que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.

Según informó la Conmebol, el caso será derivado a los órganos judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.