El ex arquero de la selección chilena, Roberto “Cóndor” Rojas, no ha salido de su casa en tres años por miedo a contagiarse de COVID-19, según contó en una reciente entrevista para Las Últimas Noticias.

Radicado en Sao Paulo, Brasil, hace un largo tiempo, el ex futbolista aseguró que la última vez que salió de su domicilio fue para vacunarse.

Desde que empezó la pandemia, Rojas vive encerrado con su esposa, Viviane Bruno, dividiéndose las tareas domésticas y dependiendo de la pensión del ex jugador.

“Las únicas veces que he salido fueron para ir a una consulta y las cinco veces que me vacuné”, comentó el mítico ex arquero, que en agosto cumplirá 66 años.

Esto, ya que Rojas tuvo una serie de fallas hepáticas y un trasplante en 2015. El ex futbolista, quien también perdió una parte de su pulmón derecho, aseguró que se trata de una lucha por su vida: “Luché tanto por vivir, tanto por mejorar mi salud, y no lo puedes echar a perder en un minuto”.

El ex jugador de Colo Colo reveló que “ni mis hijos ni mis nietos pueden venir a la casa, no los veo desde que apareció la pandemia y dieron la alarma de que había que protegerse. Antes tampoco salía mucho, por eso no tuve problemas de quedarme en casa, porque me gusta”.

Sin embargo, pronto nacerá su tercer nieto, Martín, y Rojas no ha podido acompañar a su hija en estos importantes momentos. “Mi hija está embarazada y no puedo darle un abrazo, es complicado. Aunque siempre los veo cuando hablamos por WhatsApp, no es lo mismo. Es lo que tenemos ahora”, señaló.

El ex seleccionado nacional aseguró que la decisión de resguardarse en su casa es compleja, pero se abstiene de hacer cualquier actividad social para protegerse de las repercusiones que puede causar la enfermedad por COVID-19.

“Claro que uno tiene ganas de ir al shopping, al estadio, a juntarse con los amigos, con la familia, viajar a Chile para ver a mis hermanos, pero lamentablemente no puedo no más, qué le voy a hacer”, indicó.