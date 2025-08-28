Con partidos de infarto: Así quedaron los cruces tras el sorteo de la Champions League

La UEFA realizó el sorteo de los cuatro bombos de la Champions. La fase de liga tendrá 144 partidos, entre el 16 de septiembre y el 28 de enero. Los ocho mejores clasificados avanzarán directo a octavos, mientras que del puesto 9 al 24 deberán disputar una eliminatoria adicional.
(CNN) – La Champions League 2025-2026 dio a conocer su calendario de fase de liga.
Este jueves se sortearon en el Foro Grimaldi de Mónaco los cruces entre los 36 clubes participantes que buscarán avanzar a los octavos de final.
Será la 71ª edición del torneo y la segunda con el nuevo formato de la UEFA, que amplió la fase inicial y cambió el sistema de clasificación. La final está programada para el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.
El calendario oficial se dará a conocer el sábado 30 de agosto.
¿Cómo se hace el sorteo de Champions League?
El sorteo se realizará con un sistema mixto: extracción manual de bolas combinada con un programa informático de la empresa AE Live, supervisado por Ernst & Young. Los 36 equipos se dividirán en cuatro bombos y cada club conocerá ocho rivales, evitando duelos entre equipos de la misma liga o más de dos rivales de un mismo país.
La fase de liga tendrá 144 partidos, entre el 16 de septiembre y el 28 de enero. Los ocho mejores clasificados avanzarán directo a octavos, mientras que del puesto 9 al 24 deberán disputar una eliminatoria adicional.
Así serán los cruces
Bayern Múnich vs Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting de Lisboa, PSV, Royale Union Saint-Gilloise y Pafos FC
Chelsea vs Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos FC y Qarabag
El Real Madrid vs Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty
Barcelona vs PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague y Newcastle
PSG, el campeón vigente, vs Bayern Múnich, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting de Lisboa, Newcastle y Athletic Club
Inter vs Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia, Ajax, Kairat y Unión SG
Borussia Dortmund vs Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Copenague, Bodo y Athletic de Bilbao
Liverpool vs Real Madrid, Inter, Atlético de Madrid, Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Galatasaray y Bodo
Atlético de Madrid vs Inter, Liverpool, Eintracht, Arsenal, Bodo, PSV, Unión SG y Galatasaray
Bayer Leverkusen vs PSG, el City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhague
Los rivales de la Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo, Pafos y Mónaco
Atalanta vs Chelsea, PSG, Brujas, Frankfurt, Slavia Praga, Olympique de Marsella, Union SG y Athletic de Bilbao
El Brujas se enfrentará a: Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Marsella, Sporting Lisboa, Monaco y Almaty
Los rivales del Arsenal serán: Bayern Munich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiakos, Slavia Praga, Kairat Almaty y Athletic Club
Benfica se enfrentará a: Real Madrid (C), Chelsea (V), Bayer Leverkusen (C), Juventus (V), Napoli (C), Ajax (V), Qarabag (C), Newcastle (V).
Villarreal vs Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen y Pafos
Frankfurt vs Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atlético de Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray y Qarabağ
Tottenham vs Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Copenhague y Mónaco
El PVS se enfrentará a: Bayern Múnich, Liverpool, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Unión SG y Newcastle
Ajax vs Inter de Milán, Chelsea, Benfica, Villarrea, Olympiacos, Marseille, Galatasaray y Qarabag
El Napoli tiene como rivales al Chelsea, al Manchester City, el Frankfurt, el Benfica, el Sporting CP, el PSV, el Qarabag y el Copenhagen
Olympiacos vs Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Kairat
Slavia Praga vs Barcelona, Inter de Milán, Arsenal, Atalanta, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club y Pafos FC
Bodo Glimt vs Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Mónaco y el Galatasaray
Kaká con la tarjeta del Olympique de Marseille durante el sorteo de la Champions 2025-2026.
FREDERIC DIDES/AFP/AFP vía Getty Images
Los rivales del Olympique de Marsella serán: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Unión Saint-Gilloise
Sporting de Lisboa vs: PSG, Bayern Munich, Brujas, Juventus, Olympique Marseille, Napoli, Kairat Almaty y Athletic Club
Copenhagen jugará contra: Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat y Qarabag
El Mónaco vs Manchester City, Real Madrid, Juventus, Brujas, Tottenham, Bodø/Glimt, Galatasaray y Pafos FC
Galatasaray vs Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid, Frankfurt, Bodo, Ajax, Unio SG y Mónaco
Los rivales de Unión Saint-Gilloise: Inter de Milán, Bayern Munich, Atalanta, Atlético de Madrid, Olympique Marseille, PSV, Newcastle y Galatasaray
Qarabag vs: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen y Athletic Club
Athletic de Bilbao jugará contra: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Lisboa, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle
Los rivales del Pafos FC: Bayern Munich, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty
Newcastle vs: Barcelona, PSG, Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Marseille, Athletic Club y Union SG
Kairat vs Real Madrid, Inter, Brujas, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Pafos y Copenhagen