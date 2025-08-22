Con el retorno de Ben Brereton: ANFP revela la convocatoria de la Selección Chilena para los últimos partidos de las eliminatorias

La principal novedad de la convocatoria es el retorno de Brereton, quien estaba cortado durante el periodo de Ricardo Gareca.

Este viernes se dio a conocer la nómina de la Selección Nacional de Fútbol de cara a los últimos partidos eliminatorios de cara al mundial de 2026.

Dicha convocatoria será vigente para la doble fecha eliminatoria ante Brasil y Uruguay, que tendrá lugar entre el 1 y el 9 de septiembre.

A pesar que Chile ya está matemáticamente eliminada de la competición mundialista, estos partidos serán una oportunidad para probar a jugadores que no han tenido tantas oportunidades en el conjunto nacional, motivo por el que la nómina cuenta con algunas sorpresas.

La principal es el retorno de Ben Brereton al combinado nacional, luego que estuviera cortado por Ricardo Gareca mientras estuvo al mando del equipo.

El último partido de Brereton con la camiseta chilena fue la derrota por 2-1 ante Bolivia en septiembre de 2024.

La nómina completa incluye a:

Lawrence Vigouroux, del Swansea City (Gales)

Vicente Reyes, del Peterborough United (Inglaterra)

Thomas Gillier, del CF Montreal (Canadá)

Paulo Díaz, de River Plate (Argentina)

Benjamin Kuscevic, de Fortaleza (Brasil)

Guillermo Maripán, del Torino FC (Italia)

Iván Román, de Atlético Mineiro (Brasil)

Gabriel Suazo, del Sevilla FC (España)

Esteban Matus, de Audax Italiano (Chile)

Matías Sepúlveda, de Universidad de Chile (Chile)

Fabián Hormazábal, de Universidad de Chile (Chile)

Rodrigo Echeverría, del Club León (México)

Ignacio Saavedra, del PFC Sochi (Rusia)

Vicente Pizarro, de Colo-Colo (Chile)

César Pérez, de Defensa y Justicia (Argentina)

Felipe Loyola, de Independiente (Argentina)

Luciano Cabral, de Independiente (Argentina)

Lucas Assadi, de Universidad de Chile (Chile)

Javier Altamirano, de Universidad de Chile (Chile)

Alexander Aravena, de Gremio (Brasil)

Ben Brereton Díaz, de Southampton (Inglaterra)

Emiliano Ramos, de Everton (Chile)

Gonzalo Tapia, de Sao Paulo (Brasil)

Bruno Barticciotto, del Santos Laguna (México)

Darío Osorio, del Midtjylland (Dinamarca)

Lucas Cepeda, de Colo-Colo (Chile)

Maximiliano Gutiérrez, de Huachipato (Chile)