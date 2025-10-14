Cómo será el nuevo torneo del fútbol chileno que surgió tras acuerdo entre ANFP y TNT

La nueva Copa de la Liga se suma a las otras dos competencias nacionales como parte del acuerdo alcanzado entre las partes. Esto, a raíz de la millonaria deuda que mantenía el máximo ente del fútbol chileno y la estación televisiva.

Un nuevo torneo en el fútbol chileno vería la luz en 2026. Al menos en el papel, la idea de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) es crear un nuevo torneo local centrado en la Primera División, además de considerar modificaciones en la Supercopa.

El nuevo campeonato se llamaría Copa de la Liga, donde cuatro grupos de cuatro equipos de la Primera División avanzarían hacia semifinales y la final. El campeón de este tercer torneo chileno contará con un cupo para la Copa Libertadores.

¿A qué responde esta iniciativa? La propuesta forma parte del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora entre la ANFP y el canal dueño de los derechos de transmisión del fútbol chileno, TNT Sports (antes CDF). Esto, para concretar el pago de la multimillonaria deuda acarreada por la suspensión de partidos tras el estallido social y la pandemia del coronavirus.

“Este acuerdo surge como respuesta a la necesidad de resolver de manera definitiva las controversias legales y comerciales que han afectado la relación entre las partes durante los últimos años, permitiendo el pago del monto concordado por las partes hasta el término del contrato de licenciamiento entre la ANFP y TNT que expira en diciembre de 2033, a partir de enero de 2026, asegurando así la sostenibilidad de la actividad”, señala la ANFP mediante un comunicado.

Así, el fútbol nacional se ordenaría de la siguiente manera: