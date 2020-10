(Agencia UNO) – El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró que la concesionaria de Colo Colo finalmente pagará el sueldo del defensor argentino Matías Zaldivia, que bordea los $18 millones, tras las repercusiones que generó la polémica medida inicial.

La sociedad anónima alba había decidido que la isapre se hiciera cargo de la remuneración del zaguero, esto mientras esté en el proceso de recuperación del corte del tendón de aquiles sufrido el pasado 19 de septiembre. Ante esto, por ley, el jugador solo recibiría $2,1 millones cada 30 días.

No obstante, Blanco y Negro entregó en las últimas horas una solución al caso de Zaldivia, tras una reunión de directorio.

“Lo siento mucho por Matías. Es uno de nuestros capitanes, me tocó recibirlo cuando llegó de Argentina. Nosotros fuimos sancionados por la Dirección del Trabajo por no darle el conducto regular a la licencia médica de un jugador. Lo que correspondía por un tema administrativo era darle curso de la manera que se hizo, pero igual conversamos de cómo abordarlo de manera de solucionarlo de manera interna”, indicó Aníbal Mosa.

“Teníamos resuelto el tema, pero hay una situación legal. Le vamos a dar una solución a Mati por un problema que nunca debió haber ocurrido”, agregó.

Por último, Mosa descartó renunciar a su cargo luego de los problemas suscitados en el presente año. “No he pensado dar un paso al costado, asumo la responsabilidad y lo hice saber en el directorio. Yo no salgo arrancando, me voy a quedar para dar solución a la problemática“, aclaró.