Esto es lo que necesita Colo Colo para clasificar a copas internacionales en el Campeonato Nacional 2025

El Cacique se ubica octavo con 38 puntos, fuera de zona de clasificación. Con cuatro fechas por jugar, depende de un cierre casi perfecto y de tropiezos de sus rivales para acceder a la Copa Sudamericana o soñar con la Libertadores.

Colo Colo aún no asegura presencia internacional para la próxima temporada. Con 38 puntos y ubicado en el octavo lugar del Campeonato Nacional, el equipo dirigido por Jorge Almirón necesita un cierre casi perfecto para alcanzar un cupo en Copa Sudamericana o mantener con vida la esperanza de llegar a la Copa Libertadores 2026.

Dos duelos clave

El calendario del Cacique es exigente: este sábado 8 de noviembre visitará a Unión Española, luego recibirá a La Calera el 23, viajará a El Salvador para enfrentar a Cobresal el 30 y cerrará el torneo el 7 de diciembre ante Audax Italiano en el Monumental. Dos de esos rivales (Cobresal y Audax) están en zona de copas, lo que transforma los duelos más importantes de su cierre de año.

Según el formato del torneo, los equipos ubicados entre el 4º y el 7º lugar clasifican a la Sudamericana, mientras que el 3º obtiene el cupo a la fase previa de la Libertadores. Por ahora, Audax Italiano (43 puntos), Universidad de Chile (42) y Palestino (42) marcan la barrera de acceso.

Los albos sin margen de error

Para meterse en esa pelea, Colo Colo debe sumar al menos tres triunfos en las cuatro fechas restantes y esperar que alguno de sus rivales ceda terreno. Con dos victorias y un empate podría mantenerse con opciones, aunque dependería de otros resultados.

Un nuevo tropiezo, en cambio, lo dejaría prácticamente sin posibilidades.

El salto hacia la Libertadores aparece como una meta casi imposible: el tercer puesto, ocupado por O’Higgins, está a nueve puntos de distancia. Solo una racha perfecta —12 puntos de 12 posibles— mantendría vivo ese objetivo.

A su favor, el Cacique cuenta con una diferencia de goles positiva (+10), la mejor entre los equipos del pelotón medio, lo que puede ser decisivo en caso de empate. Sin embargo, su irregularidad fuera del Monumental lo obliga a recuperar consistencia si quiere evitar cerrar 2025 sin torneos internacionales, algo que no ocurre desde 2019.