“Para mí no es nada nuevo lo que está pasando hoy. Creo que un club como Colo Colo se tendría que manejar de otra manera”.

Esas fueron parte de las declaraciones de un expresivo Lucas Barrios, quien hoy habló con CDF y no se guardó opiniones en relación al difícil momento de su ex equipo.

“Uno ve al club como está en este momento y te da pena”, prosiguió, señalando que el cariño que le tiene a la institución es enorme.

Pero no solo fueron críticas por parte del paraguayo, también se animó dar pautas sobre qué hacer: “Hoy no está el momento para echarse la culpa. Hoy es el momento de ser solidario”, afirmó.

Cabe recordar que el atacante dejó el equipo en diciembre de 2018 en medio de problemas por baja de rendimiento, roces con los dirigentes y poca sintonía con los figuras del plantel.

El día de su despedida, en conferencia de prensa dijo: “Había cosas que yo no compartía, que me las llevó conmigo; tengo muchos códigos en el fútbol”.

Hoy, nuevamente en CDF, externalizó algunos de sus dichos que brevemente mencionó hace un año y medio: “En ese tiempo había cosas que pasaban y hoy está todo al aire libre. Con eso que pasó, el tiempo te da la razón”.

Asimismo, se refirió a la distancia que mantiene con referentes como Esteban Paredes y Matías Fernández: “Con ellos no he hablado, no tengo cercanía con ellos”.

En cuanto a la dirigencia, mandó un recado especial para Marcelo Espina: “Colo Colo debe manejar el filtro con el director deportivo. Por ahí es donde se filtran las cosas. Por eso es el director de-por-ti-vo”, recalcó.