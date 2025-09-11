CMF ordena a Blanco y Negro convocar nueva junta por estados financieros

El regulador exigió a la concesionaria de Colo Colo resolver la aprobación o rechazo de sus balances tras no alcanzar el quórum legal en la última votación.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) instruyó a Blanco y Negro, concesionaria de Colo Colo, a realizar una nueva junta de accionistas para aprobar o rechazar los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, luego de que en la última reunión no se alcanzara el quórum exigido por ley.

Según el oficio firmado por la presidenta del organismo, Solange Berstein, la sociedad deberá adoptar las medidas necesarias “a la mayor brevedad” para concretar la sesión, considerando que en la junta extraordinaria del 27 de junio ninguna de las opciones —aprobación, rechazo o abstención— logró la mayoría absoluta requerida.

El regulador también recordó que los accionistas no pueden dilatar indefinidamente su decisión sobre la memoria y el balance, y que en caso de no alcanzarse acuerdo en la próxima reunión, deberá repetirse la votación cuantas veces sea necesario para cumplir con la normativa.

En relación con los fundamentos esgrimidos en abril y junio sobre el contrato entre Blanco y Negro y DG Medios, la CMF señaló que “no se observan argumentos técnicos atendibles para objetar el tratamiento contable aplicado por la sociedad”.

La orden incluye que la concesionaria informe con antelación a todos los accionistas los antecedentes que serán sometidos a votación, con el objetivo de destrabar la aprobación de los balances y la memoria anual del ejercicio 2024.