Clásico Universitario 201: Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentan por el cupo “Chile 2” a la Libertadores

Este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas en el Claro Arena, Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizan el Clásico Universitario número 201, en un duelo clave que definirá quién obtendrá el segundo cupo chileno rumbo a la Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica y Universidad de Chile se preparan para protagonizar este domingo un duelo decisivo en la Primera División, que además marcará el Clásico Universitario número 201 en la historia del fútbol chileno.

El encuentro se jugará desde las 12:30 horas en el Claro Arena, válido por la Fecha 25 de la Liga Nacional, y será fundamental en la lucha por asegurar el segundo cupo chileno rumbo a la Copa Libertadores 2026.

El historial entre ambos clubes refleja la intensidad de la rivalidad: de 200 partidos disputados previamente, la U acumula 75 victorias, la UC 61, y se registran 63 empates.

Los azules llegan con la presión adicional de enfrentar la revancha de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús este jueves, lo que obliga al técnico Gustavo Álvarez a gestionar cuidadosamente energías y evitar lesiones en sus jugadores clave.

¿Posible formación?

Formación probable – Universidad Católica: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristián Cuevas; Eduard Bello, Diego Valencia y Fernando Zampedri.

Formación probable – Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez; Felipe Salomoni, Maximiliano Guerrero; Marcelo Díaz, Israel Poblete, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium y estará disponible en línea a través de la plataforma de streaming Max.