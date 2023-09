La árbitra Cindy Nahuelcoy, quien fue sancionada con 30 partidos de suspensión por su denuncia contra sus colegas Leslie Vásquez y Julio Bascuñán, confesó haber perdido sus ganas de vivir tras el castigo impuesto por la ANFP.

Cabe recordar que la jueza asistente acusó junto a Loreto Toloza que Vásquez era beneficiada en la designación de partidos por parte de Bascuñán, quien era el jefe de la Comisión de Árbritos de Quilín.

Pero tras hacerse públicos los detalles de sus acusaciones mediante un correo electrónico, ambas terminaron suspendidas inicialmente por 40 partidos, medida que fue rebajada más tarde a 30 encuentros.

En conversación con ADN, Nahuelcoy señaló que “creo que en algún momento he pensado en no vivir más por esta situación. Lo he pasado tan mal que creo que hoy en día la salud mental es lo más importante”.

“Llegué a un punto de no querer vivir, por lo que lo más importante para mí, hoy, es estar bien como persona“, sinceró.

En esa línea, comentó amar el arbitraje “es mi pasión, pero a qué costo. No voy a estar dañándome por querer continuar y obligarme a hacer algo que, quizás, ya cumplí un ciclo”.

“A mí me ha afectado mucho todo esto. Por eso digo que no sé si vuelva, no sé si tenga esa fuerza. Todo va a depender de cómo yo esté emocionalmente”, zanjó.