La noche del jueves, Christian Garín (18°) derrotó por parciales de 6-2, 0-6 y 7-6 (4) al tenista español Alejandro Davidovich (98°) por lo octavos de final del ATP de Santiago. Sin embargo, el triunfo del chileno no estaba del todo cómodo.

Esto porquee desde hace algunas semanas que “Gago” arrastra una molestia en su columna que no lo deja jugar tranquilo. De hecho, tras caer inapelablemente por 0-6 en el segundo set se le vio bastante incómodo, por lo que recibió asistencia médica.

En conferencia, el “Tanque” contó que “venía con dolores todos estos días. De hecho, no he entrenado mucho en la semana”.

“En el cambio de lado del segundo set me enfrié, fui a sacar y sentí el mismo dolor que venía sintiendo de la semana pasada. Ahora voy a ver qué tengo. Obviamente me afecta, no me siento bien”, explicó.

Lee también: Maria Sharapova revela que se retira del tenis profesional

Cabe señalar que, durante las últimas semanas, Garín ha tenido una gran exigencia física luego de ganar de forma consecutiva el ATP 250 de Córdoba y el ATP 500 de Río de Janeiro, triunfos que lo tienen ubicado en el mejor ranking de su carrera.

“Vengo de semanas duras y de mucho desgaste. No creo que sea grave, pero sí tengo algo. Me preocupa más de la cuenta este dolor. Ojalá en un día me alcance a recuperar bien. Me duele solo cuando saco, el resto no me duele”, agregó.

La situación del tenista preocupa al equipo de Copa Davis, el cual la próxima semana (6 y 7 de marzo) debe enfrentar a Suecia para acceder a la fase final de la competición. Los comandados por Nicolás Massú ya tienen la baja de Jarry, quien se encuentra suspendido de manera preventiva por el programa Anti-Dopaje.

A las 20:30 horas de este viernes, Garín saldrá a la cancha para enfrentarse al brasileño Thiago Seyboth Wild (182°). De ganar, se instalará en las semifinales del torneo.