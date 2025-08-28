Deportes selección chilena

Chile vs Brasil por Eliminatorias: Fecha y horario del próximo partido de La Roja

Por CNN Chile

28.08.2025 / 09:08

{alt}

La Selección Chilena, dirigida por Nicolás Córdova, visitará a la verdeamarelha el jueves 4 de septiembre en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Roja volverá a la cancha la próxima semana para afrontar un duro desafío en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo nacional se medirá frente a Brasil en condición de visitante el jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile.

La Selección, ahora bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca, llega a esta fecha en la última posición de la tabla, con un registro de apenas dos triunfos, diez derrotas y cuatro empates.

Para este compromiso, Córdova convocó a una nómina más joven, dejando fuera a los históricos referentes de la llamada Generación Dorada. La apuesta del DT es dar rodaje a nuevas figuras en un escenario de máxima exigencia como el que representa la verdeamarelha.

Tras el duelo con Brasil, Chile cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando como local a Uruguay el lunes 9 de septiembre, también a las 20:30 horas.

Con este panorama, el desafío de la Roja será terminar con dignidad un proceso clasificatorio que la dejó sin opciones de llegar al Mundial 2026.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Deportes Colo Colo vs Universidad de Chile: Previa, horario y cómo llegan para la fecha 22
Hambruna en Gaza: Estados Unidos boicotea un llamado de alarma del Consejo de Seguridad de la ONU
"Jara va a sufrir la caída": Gatica augura que la candidata quedará fuera de la segunda vuelta por el desgaste oficialista
"El PC quiere socavar la candidatura de Jara": La dura crítica del senador Castro (PS) contra Lautaro Carmona
Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Cuándo y dónde será el icónico evento
Sorteo de la Champions League: A qué hora y por dónde verlo