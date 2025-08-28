Chile vs Brasil por Eliminatorias: Fecha y horario del próximo partido de La Roja

La Selección Chilena, dirigida por Nicolás Córdova, visitará a la verdeamarelha el jueves 4 de septiembre en la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Roja volverá a la cancha la próxima semana para afrontar un duro desafío en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El equipo nacional se medirá frente a Brasil en condición de visitante el jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile.

La Selección, ahora bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova tras la salida de Ricardo Gareca, llega a esta fecha en la última posición de la tabla, con un registro de apenas dos triunfos, diez derrotas y cuatro empates.

Para este compromiso, Córdova convocó a una nómina más joven, dejando fuera a los históricos referentes de la llamada Generación Dorada. La apuesta del DT es dar rodaje a nuevas figuras en un escenario de máxima exigencia como el que representa la verdeamarelha.

Tras el duelo con Brasil, Chile cerrará su participación en las Eliminatorias enfrentando como local a Uruguay el lunes 9 de septiembre, también a las 20:30 horas.

Con este panorama, el desafío de la Roja será terminar con dignidad un proceso clasificatorio que la dejó sin opciones de llegar al Mundial 2026.