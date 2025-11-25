Chelsea vs. Barcelona: a qué hora y en qué canal de TV y streaming ver el partido por Champions League

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El esperado cruce entre ingleses y españoles se jugará este martes en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos del máximo torneo europeo de clubes. Revisa todos los detalles de la transmisión para Chile en televisión y plataformas online.
La UEFA Champions League retoma la acción con la disputa de su quinta fecha, destacando el cruce entre el Chelsea y el Barcelona. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.
Los ingleses llegan a este encuentro tras empatar 2-2 en su visita al Qarabag. Por su parte, los españoles también registraron una igualdad en la jornada anterior, al finalizar 3-3 ante Club Brujas.
El partido entre Chelsea y Barcelona será transmitido en Chile a través de las siguientes plataformas:
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.