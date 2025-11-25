Deportes champions league

Chelsea vs. Barcelona: a qué hora y en qué canal de TV y streaming ver el partido por Champions League

Por CNN Chile

25.11.2025 / 10:35

El esperado cruce entre ingleses y españoles se jugará este martes en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos del máximo torneo europeo de clubes. Revisa todos los detalles de la transmisión para Chile en televisión y plataformas online.

La UEFA Champions League retoma la acción con la disputa de su quinta fecha, destacando el cruce entre el Chelsea y el Barcelona. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Los ingleses llegan a este encuentro tras empatar 2-2 en su visita al Qarabag. Por su parte, los españoles también registraron una igualdad en la jornada anterior, al finalizar 3-3 ante Club Brujas.

Detalles del Partido (Hora y Sede)

  • ¿Cuándo juegan? Este martes, 25 de noviembre.
  • ¿A qué hora? A las 17:00 horas de Chile.
  • ¿Dónde? En el estadio Stamford Bridge de Londres, casa del Chelsea.

Transmisión en TV y Streaming

El partido entre Chelsea y Barcelona será transmitido en Chile a través de las siguientes plataformas:

  • Televisión: La transmisión estará a cargo del canal ESPN.
  • Online y Streaming: El encuentro se podrá seguir de forma exclusiva por la plataforma de streaming Disney+, la cual ofrece los partidos de la Champions League a través de su Plan Premium.

