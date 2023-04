(TNT Sports) – Este domingo se hizo oficial el esperado regreso de Charles Aránguiz al elenco que lo vio ser bicampeón en Brasil: Internacional de Porto Alegre, equipo que anunció el arribo del chileno tres meses antes de lo previsto.

“El Sport Club Internacional y el centrocampista dispusieron que el atleta llegara temprano. Con la terminación de su contrato en el Bayer Leverkusen, aterrizará en Porto Alegre la próxima semana y estará inscrito para competencias en el primer tiempo”, explicó el cuadro en un comunicado.

🔙 O homem está de volta! Charles Aránguiz antecipa a vinda e desembarca em Porto Alegre nos próximos dias. 😍🇦🇹 pic.twitter.com/YDEW9DX38l — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 2, 2023

En la misma línea, el cuadro brasileño aclaró que el chileno “podrá seguir el tratamiento de recuperación de una lesión en la pantorrilla antes de ser dado de alta para los partidos”.

De esta manera, la aventura del ex Universidad de Chile en Alemania llegó a su fin, luego de sumar la plausible cifra de 214 partidos, 18 goles y 28 asistencias con la camiseta del Bayer Leverkusen.

“En 2014 y 2015, Aránguiz vistió la camiseta colorada en 54 partidos, fue bicampeón de Rio Grande do Sul, anotó 10 goles y tuvo un paso destacado, siendo convocado al Mundial y traspasado a Europa en una gran transacción”, destacó la escuadra de Porto Alegre.

Por su parte, el centrocampista se despidió de las “Aspirinas” con un sentido mensaje. “Siempre me he sentido cómodo en el Leverkusen a lo largo de los años. Este club siempre me ha apoyado incluso en los momentos difíciles, no lo olvidaré“.

💬 @CharlesAranguiz: "Ich habe mich in all den Jahren immer wohlgefühlt in Leverkusen. Dieser Verein hat mich auch in schweren Zeiten immer unterstützt, das werde ich nicht vergessen." #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/LPWvbOGual — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 2, 2023

