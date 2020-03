Luego que se conociera que los jugadores del Real Madrid y Juventus se encuentran en cuarentena por el coronavirus, la UEFA realizó un importante anuncio.

A través de sus redes sociales, indicaron que los encuentros programados para el próximo martes 17 de marzo fueron suspendidos.

Esto significa que, por el momento, no se llevará a cabo los partidos de Manchester City – Real Madrid y Juventus – Lyon.

Lee también: Covid-19: Se suspende el circuito masculino ATP por seis semanas

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020