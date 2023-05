El Gobierno responsabilizó al club Universidad de Chile tras los graves incidentes que obligaron a suspender el duelo ante Universidad Católica el pasado domingo.

De acuerdo al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el organizador del encuentro cometió al menos siete infracciones, por lo que “Los de Abajo” arriesgan una millonaria multa.

Asimismo, anunció que se oficiará al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a raíz de la suspensión del partido y que se presentaron querellas, “dos de ellas en relación la Ley de Control de Armas, que fue vulnerada, y cuatro querellas por el ingreso de personas que no estaban autorizadas a ingresar y falsificaron su identidad para entrar al estadio”.

Al respecto, la exministra del Deporte y vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, manifestó que “son lamentables las declaraciones del subsecretario. El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino que los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios“.

“Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con la ley y lo que solicitó la Delegación Presidencial del Biobío. Se nos solicitaron 350 guardias y tuvimos 357, uno cada 60 personas. Hay cosas que son innegables como los fuegos de artificio dentro del recinto, eso no lo vamos a negar. El sentido común es la ley, ¿no debería estar el Ministerio del Interior, que tiene el mandato legal de que no se comercialicen estos artefactos?“, afirmó.

“Con sus declaraciones, los delincuentes quedan felices”

Sobre lo mismo, Pérez señaló que el club aún no es oficiado por las siete faltas graves y agregó que “es mentira que el jefe de seguridad no estaba. Siempre se mantuvo desde antes del partido hasta que terminó en la cabina de seguridad. Yo me pregunto dónde estaba el delegado presidencial dando tranquilidad a los hinchas. Yo le respondo: al lado mío viendo el partido”.

“Si las cámaras tienen mala calidad, por qué se sigue jugando ahí. Si es un recinto público, por qué no han existido los recursos públicos para modificar esa central de cámaras. Nuevamente tirando la pelota donde no corresponde. Con sus declaraciones, los delincuentes quedan felices“, subrayó.

Finalmente, expresó que lo que está viviendo en los estadios “no es ni más ni menos de lo que viven todos los chilenos. El subsecretario puede estar muy tranquilo porque día y noche tiene Carabineros resguardando su seguridad. ¿Pueden tener los chilenos esa seguridad? La respuesta es no”.