Un tenso momento protagonizaron los jugadores de la Universidad de Chile tras la caída del plantel ante Unión La Calera. El miércoles, la U perdió por 1-0 en el estadio Nicolás Chahuán, en un encuentro válido por la 19ª fecha del Campeonato Nacional.

El único gol del partido fue anotado por los caleranos en un penal cobrado en los descuentos tras una supuesta falta de Fernando De Paul.

Los ánimos ya estaba bastante caldeados dentro de la cancha, donde el portero y Gonzalo Espinoza se encararon y se dieron algunos empujones. Sin embargo, el punto más álgido de la pelea ocurriría en los camarines, donde una cámara de CDF logró captar el enfrentamiento.

La grabación muestra cómo De Paul, fuera de sí, le grita al volante: “¡vos no me tenés que agarrar, boludo! ¡No me tenés que agarrar, la concha de tu madre!”.

