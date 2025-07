Se suma a Sinner y Djokovic: Carlos Alcaraz anuncia que no competirá en el Masters 1000 de Toronto

(EFE) – El español Carlos Alcaraz (2°) anunció este lunes que no jugará el Masters 1000 de Toronto, con lo que se suma a las bajas ya conocidas del líder del ranking de la ATP, el italiano Jannik Sinner, y del ganador de 24 títulos del Grand Slam, el serbio Novak Djokovic, que tampoco participarán en el torneo canadiense.

“Tras muchas semanas consecutivas de competición sin descanso, no podré jugar en Toronto este año”, publicó en sus redes sociales.

El murciano explicó su decisión: “Tengo pequeños problemas musculares y necesito recuperarme física y mentalmente para lo que viene. Lo siento mucho por el torneo y por mis fans en Canadá. ¡Nos vemos el año que viene!”.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…

