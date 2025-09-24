La señal confirmada para ver U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El jueves 25 de septiembre, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima en Coquimbo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile rescató un empate 0-0 en su visita a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ahora, la serie se definirá esta semana en Coquimbo, con los azules obligados a ganar para avanzar directamente a semifinales.

El compromiso de vuelta se jugará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto que albergará a la U como local en esta instancia internacional.

¿Dónde ver U. de Chile vs. Alianza Lima?

A diferencia del partido de ida, que fue transmitido por ESPN, la revancha entre azules y limeños se podrá ver exclusivamente por la señal de DSports en televisión, y vía streaming a través de la plataforma DGO.

En Chile, la transmisión estará disponible en los siguientes canales de DirecTV: 610 (SD) y 1610 (HD).

El ganador del cruce accederá a semifinales, donde se enfrentará a Lanús de Argentina.