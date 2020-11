Nate Robinson, ex jugador de la NBA y campeón del concurso de volcadas en tres ocasiones (2006-09-10), sufrió un duro nocaut este sábado en su debut en el boxeo. Su verdugo fue el youtuber Jake Paul, con más de 20 millones de suscriptores en la red de videos.

La pelea fue la previa del plato de fondo con el regreso de Mike Tyson contra Roy Jones, que terminó en empate. Sin embargo, Robinson, por su parte, estuvo lejos de equiparar fuerzas con su rival, que lo mandó varias veces a la lona antes del golpe definitivo.

El ex New York Knicks y Oklahoma City Thunder en la NBA no pudo hacer pie y se le vio muy ansioso en su primera pelea profesional, aunque, del otro lado, Paul sólo veía su segundo desafío en el ring, por lo que se esperaba una brega más equilibrada.

Fue así que llegó el segundo asalto y Robinson volvió a caer tras una serie de intercambios. Luego, se puso de pie y trató de arremeter con más fuerzas, pero el youtuber lo cazó con la guardia baja y conectó un corto y potente derechazo en la mandíbula que lo mandó a piso, inconsciente.

El juez de inmediato terminó la pelea, dando el triunfo a Paul y pidiendo ayuda para el ex basquetbolista. Robinson, de 36 años, fue asistido para abandonar el cuadrilátero del Staples Center, estadio de los Lakers, lugar donde supo brillar encestando y clavando mates, pero donde deberá trabajar duro si quiere mantenerse activo en esta nueva disciplina deportiva para él.