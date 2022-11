Con empate 3-3 culminó el partido entre Camerún y Serbia el Grupo G del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Al Janoub.

Un partido que empezó con el control del balón para los serbios, pero con una excelente presión de Camerún.

El primer gol llegó a los 29′ de la mano de Castelletto, marcando el 1-0 con ventaja de Camerún. La situación se mantuvo así hasta los 45+1′, cuando Serbia anotó su primer tanto gracias a Pavlovic.

A los 45+3′, Milinkovic-Savic llegó al arco de Camerún y dejó el marcador 2-1, a favor de los serbios.

A los 53′, Serbia igualó la cancha y los equipos quedaron en 2-2. Situación que cambió a los 64′, cuando Camerúz anotó un golazo de la mano de Aboubakar. El marcador se igualó a los 66′: Choupo-Moting anotó el 3-3 para Camerún.

