Bus de Lanús fue atacado con piedrazo en la previa de duelo con la U: “Hasta que no maten un jugador, no van a cambiar”

Toto Salvio publicó una historia descargándose por el lamentable hecho, sufrido cuando se dirigían hacia el Estadio Nacional.

Este jueves Universidad de Chile recibe al conjunto argentino Lanús en un duelo válido por las samifinales de la Copa Sudamericana, duelo clave para que el conjunto azul vuelva a encontrarse con un triunfo internacional.

Pero aparte de lo deportivo un lamentable hecho ocurrió en la previa del encuentro.

Cuando el bus con el club trasandino se dirigía hacia el Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa recibieron una agresión desde el exterior: un piedrazo que rompió una de las ventanas del vehículo y que pudo haber significado alguna lesión para los futbolistas.

“Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable!! Hasta que no maten un jugador, no van a cambiar??”, se lee en la historia que publicó el volante Eduardo Salvio.