Nuevo club de la Premier League se fija en Darío Osorio y la U podría recibir millonaria suma por su venta

El club inglés sigue de cerca al seleccionado chileno como posible reemplazo de Dango Ouattara, lo que podría dejarle a Universidad de Chile hasta US$ 5 millones por derechos económicos y formativos.

Darío Osorio, figura del FC Midtjylland, podría dar el salto a la Premier League tras un año destacado en Dinamarca y con su equipo cerca de clasificar a la fase de grupos de la Europa League.

Según informó Sky Sports, el Bournemouth tiene al extremo chileno entre sus opciones para reforzar el plantel dirigido por Andoni Iraola, especialmente si se concreta la salida del atacante burkinés Dango Ouattara, pretendido por el Brentford.

“Bournemouth está interesado en el extremo del FC Midtjylland, Darío Osorio. El extremo derecho zurdo de 21 años cumple con el perfil que Andoni Iraola busca en su plantilla para la próxima temporada”, señaló el periodista Mark McAdam.

El interés del club inglés se suma a los rumores que, en este mercado, vinculaban a Osorio con el Benfica. Una eventual venta del jugador podría significar ingresos importantes para Universidad de Chile, que conserva el 15% de su pase más un 5% por derechos de formación.

Si se concreta una oferta cercana a los US$ 20 millones que pediría el Midtjylland, los azules podrían recibir cerca de US$ 5 millones. Bournemouth debutará en la Premier League ante Liverpool, tras terminar noveno la temporada pasada.