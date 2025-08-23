Boric informa que hinchas de Independiente que agredieron a fanáticos de la U “serán imputados por intento de homicidio”

El presidente agradeció la colaboración de las autoridades argentinas en "estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar".

El presidente Gabriel Boric confirmó que se logró identificar a los hinchas de Independiente que agredieron a seguidores de Universidad de Chile en el partido del miércoles en Argentina.

El mandatario informó que se contactó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien le comunicó que “han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio“.

“Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar”, escribió en sus redes sociales.

Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio. Agradezco la… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 23, 2025

La grave situación tuvo lugar la noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América, del Club Atlético Independiente.

En los registros compartidos en redes sociales y en medios de comunicación, se observa a hinchas del conjunto argentino golpear brutalmente a fanáticos de la U.

Todo ello provocó la suspensión del encuentro, por lo que Conmebol está reuniendo los antecedentes para tomar una decisión al respecto.

Un centenar de seguidores del equipo chileno fueron detenidos por la policía trasandina y cerca de 19 quedaron heridos, quienes posteriormente fueron atendidos en recintos asistenciales.

Durante este viernes, la directiva de Azul Azul informó que todos los hinchas de la U fueron dejados en libertad.