“¡Lo logramos, volvimos al Mundial!”: El emocionante relato boliviano tras vencer a Brasil en El Alto

La histórica clasificación de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 desató una fiesta en el país altiplánico, con un relato que dio la vuelta al mundo.

Bolivia vivió una noche histórica este martes en Villa Ingenio, donde derrotó por 1-0 a Brasil y aseguró su lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026. El resultado cortó una racha de casi 30 años sin acercarse a una Copa del Mundo y desató celebraciones masivas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El pitazo final provocó emoción en la cancha y fuera de ella. El relator Gonzalo Cobo se volvió viral tras no poder contener las lágrimas durante la transmisión. “La emoción no me permite seguir este partido, estoy emocionado igual que ustedes”, confesó con la voz entrecortada antes de gritar: “¡Estamos en el repechaje, lo logramos, volvimos al Mundial!”.

Las imágenes del relato se expandieron rápidamente por redes sociales, reflejando el desahogo de un país que no celebra una clasificación desde Estados Unidos 1994. En las calles, banderas, bocinazos y cánticos marcaron una jornada que muchos ya califican como inolvidable.

La Verde aún deberá disputar el repechaje, que tendrá un formato renovado con seis selecciones: Bolivia por Conmebol, dos de Concacaf, una de Asia, otra de África y Nueva Caledonia por Oceanía. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA jugarán semifinales a partido único y los ganadores enfrentarán a los cabezas de serie.