Presidente del Betis responde a un eventual adiós de Pellegrini y su interés por dirigir a La Roja

Ángel Haro abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini ponga fin anticipado a su contrato para asumir en la selección chilena. El timonel del Betis destacó la buena relación con el técnico y aseguró que, si el entrenador decide partir, el club lo conversará “con el mismo cariño de siempre”.

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, se refirió a un eventual término anticipado del contrato de Manuel Pellegrini para asumir en la selección chilena. Aunque el Ingeniero renovó recientemente con el cuadro andaluz, el dirigente reconoció que el club contempla distintos escenarios y que existe plena confianza en la relación con el técnico chileno.

“Contento con la renovación. Ya dije en su momento que cuando se dieran las circunstancias apropiadas o favorables, nos sentaríamos y llegaríamos a un acuerdo pronto. Se dieron esas circunstancias y contento, contento con esta renovación. Creo que también él está contento y se liga a nosotros un año más”, afirmó Haro al ser consultado.

El presidente del Betis habló directamente de La Roja y aseguró que una salida anticipada no generaría tensiones entre ambas partes. “Sinceramente, yo no le echo mucha cuenta a este tipo de ventanas porque hay una relación tan fluida que cuando Manuel entienda que ya su ciclo en el Betis terminó es porque piensa irse a la selección chilena o a cualquier otro proyecto. Nos sentaremos con el mismo cariño que hemos tenido hasta ahora”, sostuvo.

En esa línea, el timonel minimizó la relevancia de las cláusulas del contrato del Ingeniero. “Por tanto, no es tan relevante el hecho de tener ventanas de salida en el contrato”, agregó. El Betis afronta además un duelo clave este jueves ante Dinamo Zagreb (14:45 horas) por la Europa League.

Haro también evaluó el desempeño del equipo en lo que va de la temporada. “Hasta ahora el balance es positivo. Estamos en las tres competiciones. En Copa del Rey hemos pasado las primeras rondas, que es lo que había que hacer. Tenemos que seguir avanzando. En Europa estamos bien posicionados. Y en LaLiga estamos luchando por los puestos europeos, con todo abierto. Ahora vienen partidos muy importantes para ver dónde nos situamos en la mitad de la temporada. Estamos bien”, expresó.

Semanas atrás, tras firmar su renovación, Pellegrini también abordó públicamente su deseo histórico de dirigir a La Roja en el final de su carrera. “Yo creo que no hay mucho que aclarar, cada persona puede tener la opinión que tenga ganas. Yo lo he dicho muchas veces, ojalá pueda terminar mi carrera dirigiendo a la selección chilena, tengo contrato ahora por un año más”, dijo entonces.

El técnico chileno añadió que su decisión también dependerá del proceso institucional en la ANFP. “La directiva en Chile va a estar hasta el próximo noviembre (2026) y luego va a cambiar, porque ya dijo el presidente (Pablo Milad) que él no seguía. Y a mí en ningún caso me gustaría estar obligado, con una directiva nueva, de tener un contrato. Una vez que haya una directiva nueva, ya veremos el camino a seguir”, explicó.