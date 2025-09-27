Deportes championship

Ben Brereton Díaz rompe su sequía y anota un golazo para el Derby County

Por CNN Chile

27.09.2025 / 11:39

{alt}

El atacante de 26 años fue titular y disputó los 90 minutos, consolidándose como pieza clave en un equipo que busca salir del fondo de la tabla.

El delantero chileno Ben Brereton Díaz volvió a encontrarse con el gol y le dio un respiro al Derby County, que este sábado igualó 1-1 frente al Wrexham por la séptima fecha de la Championship inglesa.

Su último gol había sido el 18 de abril, en el triunfo 2-0 ante el Cardiff, por lo que su tanto frente al Wrexham rompió una sequía de más de cinco meses.

El gol llegó tras un contraataque letal: Brereton dejó a un defensor en el camino con un túnel y, desde fuera del área, sacó un potente remate que se coló en el ángulo.

A pesar del tanto, el Derby County no logró la victoria y empató 1-1, manteniéndose en la vigésimosegunda posición de la Championship.

El equipo ahora se enfoca en recuperar consistencia y buscar triunfos que le permitan salir de la zona baja de la tabla.

Así fue el gol de Ben Brereton

