Ben Brereton Díaz rompe su sequía y anota un golazo para el Derby County

El delantero chileno Ben Brereton Díaz volvió a encontrarse con el gol y le dio un respiro al Derby County, que este sábado igualó 1-1 frente al Wrexham por la séptima fecha de la Championship inglesa.

El atacante de 26 años fue titular y disputó los 90 minutos, consolidándose como pieza clave en un equipo que busca salir del fondo de la tabla.

Su último gol había sido el 18 de abril, en el triunfo 2-0 ante el Cardiff, por lo que su tanto frente al Wrexham rompió una sequía de más de cinco meses.

El gol llegó tras un contraataque letal: Brereton dejó a un defensor en el camino con un túnel y, desde fuera del área, sacó un potente remate que se coló en el ángulo.

A pesar del tanto, el Derby County no logró la victoria y empató 1-1, manteniéndose en la vigésimosegunda posición de la Championship.

El equipo ahora se enfoca en recuperar consistencia y buscar triunfos que le permitan salir de la zona baja de la tabla.

Así fue el gol de Ben Brereton