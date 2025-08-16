Luto en el fútbol chileno: Muere Bastián Farías, ex juvenil de la U y jugador de Lautaro de Buin, tras confuso incidente policial

El futbolista de 21 años falleció en San Bernardo luego de recibir un disparo de un carabinero de franco. Universidad de Chile, donde inició su carrera en el fútbol joven, le dedicó un sentido mensaje de despedida.

El fútbol chileno está de luto. Este viernes se confirmó la muerte de Bastián Farías, jugador de 21 años perteneciente a Lautaro de Buin, quien falleció en medio de un confuso incidente policial registrado en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con la versión entregada por la Fiscalía, Farías recibió un disparo por parte de un carabinero de franco, quien utilizó su arma de servicio tras un altercado ocurrido en las afueras del local “Estación 21”. “El funcionario recibió un llamado de auxilio en el exterior del recinto y al encontrarse con unos sujetos armados, disparó, provocando la muerte del futbolista e hiriendo gravemente a otra persona”, indicó el organismo. El caso quedó bajo investigación.

El mensaje de la U

La noticia generó conmoción en el mundo deportivo, y Universidad de Chile, club en el que Farías realizó parte de su formación, le dedicó un sentido homenaje en redes sociales.

“Como Club, lamentamos el fallecimiento de Bastián Farías, futbolista que pertenecía al Club Lautaro de Buin y que dio sus primeros pasos en el fútbol en nuestra institución, defendiendo la camiseta azul desde la Sub 8 a la Sub 11. En estos difíciles momentos, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, compañeros, amigos y cercanos”, expresó la institución.

Un prometedor camino interrumpido

Bastián Farías inició su carrera en las divisiones inferiores de la U y posteriormente se integró a Lautaro de Buin, en la Segunda División Profesional, donde disputaba la actual temporada.

La conmoción por su fallecimiento se suma a la incertidumbre sobre lo ocurrido en San Bernardo, donde la investigación deberá esclarecer las circunstancias del disparo que terminó con su vida. Mientras tanto, el fútbol chileno despide a un joven jugador que había comenzado su camino en las canchas defendiendo la camiseta azul.