Barristas de Everton invadieron la cancha y encararon a jugadores en partido contra Universidad Católica

La situación se produjo en los últimos minutos del tiempo agregado.

La fecha 24 del Campeonato Nacional terminó con Universidad Católica derrotando a Everton por 3-0.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano luego de que barristas del equipo viñamarino irrumpieron en el terreno de juego cuando se jugaban los últimos minutos de tiempo agregado.

En los registros compartidos en redes sociales, se observa a un grupo de hinchas entrar a la cancha desde el sector galería norte y encarar a los jugadores de Everton. También se enfrentaron a los guardias de seguridad del recinto.

Carabineros debió ingresar al lugar para controlar la situación.

Los incidentes ocurrieron cuando se analizaba en el VAR un posible penal en favor del cuadro universitario.

De todos modos, el juez Manuel Vergara determinó que no era penal y suspendió el partido, no reanudando los pocos minutos de partido que quedaban.