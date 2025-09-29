Barcelona vs. PSG: Dónde y a qué hora ver el partidazo por la Champions League
Por CNN Chile
29.09.2025 / 13:05
Españoles y franceses se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions. Ambos llegan con victorias en su debut.
El Barcelona y el PSG vuelven a encontrarse en la Champions League, esta vez por la segunda fecha de la Fase de Liga.
Ambos equipos llegan con triunfos en su debut: los catalanes vencieron 2-1 al Newcastle como visitantes, mientras que los parisinos golearon 4-0 al Atalanta en casa.
¿A qué hora es el partido Barcelona vs. PSG?
El encuentro está programado para este miércoles 1 de octubre a las 16:00 horas de Chile.
¿Dónde ver Barcelona vs. PSG?
El partido será transmitido por ESPN Premium. Además, estará disponible en streaming a través de Disney+.