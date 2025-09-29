Deportes champions league

Barcelona vs. PSG: Dónde y a qué hora ver el partidazo por la Champions League

Por CNN Chile

29.09.2025 / 13:05

{alt}

Españoles y franceses se enfrentan por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions. Ambos llegan con victorias en su debut.

El Barcelona y el PSG vuelven a encontrarse en la Champions League, esta vez por la segunda fecha de la Fase de Liga.

Ambos equipos llegan con triunfos en su debut: los catalanes vencieron 2-1 al Newcastle como visitantes, mientras que los parisinos golearon 4-0 al Atalanta en casa.

¿A qué hora es el partido Barcelona vs. PSG?

El encuentro está programado para este miércoles 1 de octubre a las 16:00 horas de Chile.

¿Dónde ver Barcelona vs. PSG?

El partido será transmitido por ESPN Premium. Además, estará disponible en streaming a través de Disney+.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

Servicios Con llamado a la prevención del cáncer de mama: Anuncian nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna
Kairat Almaty vs. Real Madrid: dónde y a qué hora ver el duelo por la Champions League
Este martes aumenta el precio del permiso ESTA para viajar a Estados Unidos: ¿Cuánto costará para los chilenos?
Temblor se percibe en Calama: Revisa cuál fue su magnitud
Sernac pide a Claro compensar a usuarios por cobros indebidos de roaming en Argentina
Presidente Boric aprobó Alto Mando de la PDI para 2026: ¿Quiénes lo componen?